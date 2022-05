Milan, le parole durissime di Paolo Maldini rovinano la festa: "Non va bene" (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini non usa giri di parole. Dopo la festa scudetto al Milan comncia già a scricchiolare qualcosa. Maldini in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla del futuro del Milan e soprattutto di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana con l'arrivo del fondo RedBird . All'orizzonte potrebbe esserci già un cambio della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)non usa giri di. Dopo lascudetto alcomncia già a scricchiolare qualcosa.in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla del futuro dele soprattutto di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana con l'arrivo del fondo RedBird . All'orizzonte potrebbe esserci già un cambio della ...

