Juventus, Tuttosport: “Koulibaly nei sogni bianconeri, ma non solo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Juventus, Tuttosport- Come riporta il quotidiano Tuttosport ad oggi la Juventus ha messo gli occhi sul senegalese, ma non solo la vecchia signora. Il 26 azzurro è ambito sotto tutti i punti di vista da molte squadre, la sua presenza il suo carisma fanno parte di un pacchetto difensivo che tutta Europa cerca in maniera davvero importante, ma non solo. La squadra azzurra ha messo le cose in chiaro ad oggi si chiude solo su una cifra che si aggira sui 40mln con nessuno sconto visto anche la scadenza a gennaio. ad oggi la Juventus e il Barcellona guardano fissi il difensore, ma occhio al Chelsea. Koulibaly, che partita Allegri-Xavi”. Questo il titolo che si staglia in taglio centrale sull’apertura odierna di Tuttosport. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)- Come riporta il quotidianoad oggi laha messo gli occhi sul senegalese, ma nonla vecchia signora. Il 26 azzurro è ambito sotto tutti i punti di vista da molte squadre, la sua presenza il suo carisma fanno parte di un pacchetto difensivo che tutta Europa cerca in maniera davvero importante, ma non. La squadra azzurra ha messo le cose in chiaro ad oggi si chiudesu una cifra che si aggira sui 40mln con nessuno sconto visto anche la scadenza a gennaio. ad oggi lae il Barcellona guardano fissi il difensore, ma occhio al Chelsea., che partita Allegri-Xavi”. Questo il titolo che si staglia in taglio centrale sull’apertura odierna di. ...

Advertising

tuttosport : Football Benchmark incorona la #Juve: 'Club che vale di più in #Italia' ?? - Luxgraph : Barzagli: 'La Juve riparta da Allegri. Milan? Scudetto strameritato' - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Koulibaly in bilico a #Napoli e anche la #Juventus si iscrive alla corsa. #Allegri lo vorrebbe per la difesa che ha perso… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @tuttosport: '@kkoulibaly26, che partita #Allegri-#Xavi' - #Calciomercato @juventusfc #JuventusFC #Juventus… - ZonaJuventina : RT @capuanogio: #Koulibaly in bilico a #Napoli e anche la #Juventus si iscrive alla corsa. #Allegri lo vorrebbe per la difesa che ha perso… -