Beautiful, le anticipazioni dal 30 maggio al 4 giugno 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) La settimana di Beautiful è prevalentemente incentrata sulla relazione tra Hope e Liam. La ragazza prova ancora qualcosa per lui, ma fatica a perdonare il suo tradimento. Brooke però tenta di spingere in tutti i modi la figlia nelle... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) La settimana diè prevalentemente incentrata sulla relazione tra Hope e Liam. La ragazza prova ancora qualcosa per lui, ma fatica a perdonare il suo tradimento. Brooke però tenta di spingere in tutti i modi la figlia nelle...

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni Occhio, qualcosa andrà storto... - zazoomblog : Brave and Beautiful giugno 2022 trame e anticipazioni - #Brave #Beautiful #giugno #trame - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2022: Suhan viene presa in ostaggio! - infoitcultura : Brave and beautiful: trama 27 maggio 2022, anticipazioni puntata - infoitcultura : Brave and Beautiful 2, anticipazioni 30 maggio 2022 -