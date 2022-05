Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 26/05/22 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra lo psycodramma degli Idardi e le scelte di Salatino e di VeronicaWho direi che questo è uno dei finali di stagione di Uomini e Donne più inquietanti che abbiamo vissuto, eh. La puntata di oggi mi ha lasciata sconcertata, sono sincera. Ero partita ridendo dell’acconciatura di Ida Platano e della sua cadenza siciliana che le viene fuori in base al grado di incaxzatura, ma a un certo punto, vi dirò, da ridere ha iniziato ad esserci poco. Ho già espresso il mio pensiero più volte su questa “coppia” e anche la scorsa settimana ho ribadito il mio punto di vista, e cioè io penso che al netto del fatto che ad entrambi piaccia la visibilità e lo show, e che entrambi siano dipendenti da seggiolinaalcentro negli studi mariani, il sentimento malato e tossico che c’è tra loro è reale e pericolosissimo, nonché terribile da vedere in onda alle ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra lo psycodramma degli Idardi e le scelte di Salatino e di VeronicaWho direi che questo è uno dei finali di stagione dipiù inquietanti che abbiamo vissuto, eh. Ladi oggi mi ha lasciata sconcertata, sono sincera. Ero partita ridendo dell’acconciatura di Ida Platano e della sua cadenza siciliana che le viene fuori in base al grado di incaxzatura, ma a un certo punto, vi dirò, da ridere ha iniziato ad esserci poco. Ho già espresso il mio pensiero più volte su questa “coppia” e anche la scorsa settimana ho ribadito il mio punto di vista, e cioè io penso che al netto del fatto che ad entrambi piaccia la visibilità e lo show, e che entrambi siano dipendenti da seggiolinaalcentro negli studi mariani, il sentimento malato e tossico che c’è tra loro è reale e pericolosissimo, nonché terribile da vedere in onda alle ...

Advertising

GiovanniToti : A #Genova con i nostri parlamentari per sostenere le donne e gli uomini della @ListaTotixBucci. Idee e progetti con… - matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - SantiPasquale : @mennasesto @CarloCalenda Dopo aver visto i giovani in questi anni credo…Secondo me non è un problema di vecchi o g… - Naixke : @Vane_Sardegna ?? ho imparato a giudicare le persone dopo averle conosciute, certo alcuni profili confondono Twitter… -