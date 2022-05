Cisl, Draghi: con sindacati spirito leale collaborazione (Di giovedì 26 maggio 2022) "Abbiamo collaborato in modo costante e proficuo per il contrasto alla pandemia", "per fare ripartire il Paese in sicurezza", per la ripresa economica. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Abbiamo collaborato in modo costante e proficuo per il contrasto alla pandemia", "per fare ripartire il Paese in sicurezza", per la ripresa economica. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ...

Advertising

marco_disaro : RT @Agenzia_Ansa: 'Il governo è qui per servire l'Italia non per stare fermo'. Lo dice il premier Mario Draghi al congresso della Cisl #AN… - DSantini74 : RT @Saurross: #Draghi interviene al XIX Congresso Cisl: il Governo da me presieduto è nato per cambiare l'Italia e lo farà con l'aiuto dell… - islkotb : RT @SkyTG24: Il Presidente #Draghi interviene al Congresso confederale della #Cisl - GravinaRocco : RT @Saurross: #Draghi interviene al XIX Congresso Cisl: il Governo da me presieduto è nato per cambiare l'Italia e lo farà con l'aiuto dell… - DanyRossy2406 : RT @Saurross: #Draghi interviene al XIX Congresso Cisl: il Governo da me presieduto è nato per cambiare l'Italia e lo farà con l'aiuto dell… -