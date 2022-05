Uccise moglie: 80enne condannato a 24 anni di carcere (Di mercoledì 25 maggio 2022) A 80 anni è stato condannato a 24 anni di carcere per avere ucciso la moglie 60enne. Vito Cangini, originario di Sarsina (Forlì Cesena), ma residente a Gradara (Pesaro Urbino), non era presente nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) A 80è statoa 24diper avere ucciso la60enne. Vito Cangini, originario di Sarsina (Forlì Cesena), ma residente a Gradara (Pesaro Urbino), non era presente nell'...

Advertising

caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - RaiTre : 'La mafia non è affatto invincibile, ha un inizio e avrà una fine' Giovanni #Falcone Il #23maggio 1992 la mafia… - Ansa_ER : Uccise moglie: 80enne condannato a 24 anni di carcere. Pm, uxoricidio, non femminicidio #ANSA - SibillaDelfic_a : RT @caritas_milano: “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci in… - wakemeupfrom : RT @perchetendenza: #Capaci: Perché si commemora oggi il 30° anniversario dell'attentato mafioso che uccise #GiovanniFalcone, sua moglie Fr… -