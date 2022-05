Strage in Texas, chi è Greg Abbott il governatore repubblicano che incitava a comprare armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Quello che è successo a Uvalde è una tragedia orribile che non può essere tollerata nello stato del Texas. Le forze dell’ordine locali stanno agendo rapidamente. “I texani di tutto lo stato sono in lutto per le vittime di questo crimine insensato e per la comunità di Uvalde. Mia moglie Cecilia ed io piangiamo questa orribile perdita ed esortiamo tutti i texani a riunirsi per mostrare il nostro incrollabile sostegno a tutti coloro che stanno soffrendo”. A parlare è il governatore repubblicato del Texas Greg Abbott, lo stesso politico che nel 2015 twittò: “Sono imbarazzato. Il Texas è solo al secondo posto per gli acquisti di nuove armi dietro alla California. Texani aumentiamo la velocità”. Il tweet è rispuntato in queste ore dopo la sparatoria e c’è ricorda che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Quello che è successo a Uvalde è una tragedia orribile che non può essere tollerata nello stato del. Le forze dell’ordine locali stanno agendo rapidamente. “I texani di tutto lo stato sono in lutto per le vittime di questo crimine insensato e per la comunità di Uvalde. Mia moglie Cecilia ed io piangiamo questa orribile perdita ed esortiamo tutti i texani a riunirsi per mostrare il nostro incrollabile sostegno a tutti coloro che stanno soffrendo”. A parlare è ilrepubblicato del, lo stesso politico che nel 2015 twittò: “Sono imbarazzato. Ilè solo al secondo posto per gli acquisti di nuovedietro alla California. Texani aumentiamo la velocità”. Il tweet è rispuntato in queste ore dopo la sparatoria e c’è ricorda che ...

