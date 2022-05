Maricia Roccaro si racconta in “Mutazioni”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 25 maggio 2022) MR78032016PXY99. Le prime due lettere di questo codice alfanumerico, sono le iniziali di, nefrologa siciliana. Il codice è l’esito di un test genetico, grazie al quale,, scopre di essere affetta da una patologia rara, che colpisce una donna su ventimila: la malattia di Fabry-Anderson. ””, è la sua storia, il suo diario personale. Narrato in prima persona e rielaborato dallo scrittore giornalista Fabio Cavallari,to come una vita possa cambiare nel giro di un istante, come ci si possa ritrovare pazienti confusi, spaesati e terrorizzati, pur avendo dedicato l’intera esistenza, allo studio e alla pratica della medicina. Inserito nel cartellone della rassegna “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale per la valorizzazione della lettura, promossa dal Comune di ...