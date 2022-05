“L’Isola dei Famosi 2022”, Alessandro Iannoni abbandona il gioco: svelato il reale motivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2022. La sua scelta è andata in onda nel corso dell’ultima puntata del reality, ovvero quella di lunedì 23 maggio 2022, in seguito alla comunicazione della produzione sul prolungamento del gioco. In un primo momento, L’Isola sarebbe dovuta terminare a fine maggio, poi la decisione di allungare il tutto di un altro mese e così la finale è stata programmata a fine giugno. Così Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez hanno scelto di tornare in Italia. La motivazione legata agli esami universitari dichiarata dal figlio di Carmen Di Pietro non ha convito tutti i telespettatori e solo in queste ore è stato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha deciso diredei. La sua scelta è andata in onda nel corso dell’ultima puntata del reality, ovvero quella di lunedì 23 maggio, in seguito alla comunicazione della produzione sul prolungamento del. In un primo momento,sarebbe dovuta terminare a fine maggio, poi la decisione di allungare il tutto di un altro mese e così la finale è stata programmata a fine giugno. Così, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez hanno scelto di tornare in Italia. La motivazione legata agli esami universitari dichiarata dal figlio di Carmen Di Pietro non ha convito tutti i telespettatori e solo in queste ore è stato ...

Advertising

redazionerumors : Isola dei Famosi, scatta l’intesa tra Mercedesz e Gennaro. Nascerà l’amore? Leggi l'articolo completo su… - ichinosekrsgdr : @hiiragikrsgdr — non era un cacciatore anche se si trovava lì. Era anche vero, però, che nonostante fosse uno dei g… - marina97820574 : RT @verrilloluca90: #isola dopo l entrata di soleil gli ascolti crolleranno la gente non vuole vederla in tv dopo che ha rovinato il gfvip… - tuttofadivano : @Claudia72218970 Ma sono proprio sicurissima che si inimicherà l'armata dei fan tossici. Rovinare così un'isola per… - Isy27817713 : MARIA LAURA CHE PIANGE PER LE NOMINATION! MARIA LAURA MA VUOI VINCERE ANCHE L’ISOLA DEI FAMOSI??? E BASTA CON QUEST… -