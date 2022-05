Instagram avrà un nuovo look: ecco tutte le novità in arrivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) È ufficiale: Instagram sta andando incontro a grandi cambiamenti, sia a livello di visualizzazione del feed che di grafica. Lo ha annunciato lo stesso social network tramite il suo blog ufficiale, dove sono state pubblicate alcune immagini in anteprima di ciò che ci aspetta con i prossimi aggiornamenti dell’applicazione. La novità più grande riguarda il font utilizzato in tutte le schermate del social, denominato Instagram Sans. Si tratta di un nuovo carattere, che si ispira al logo di Instagram con lo scopo di creare un legame ancora più forte con il brand e di allargare la community a cui il social network si rivolge. “Il nostro nuovo sistema è progettato per abbracciare la continua evoluzione per aiutarci a creare esperienze più coinvolgenti e inclusive per la ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) È ufficiale:sta andando incontro a grandi cambiamenti, sia a livello di visualizzazione del feed che di grafica. Lo ha annunciato lo stesso social network tramite il suo blog ufficiale, dove sono state pubblicate alcune immagini in anteprima di ciò che ci aspetta con i prossimi aggiornamenti dell’applicazione. Lapiù grande riguarda il font utilizzato inle schermate del social, denominatoSans. Si tratta di uncarattere, che si ispira al logo dicon lo scopo di creare un legame ancora più forte con il brand e di allargare la community a cui il social network si rivolge. “Il nostrosistema è progettato per abbracciare la continua evoluzione per aiutarci a creare esperienze più coinvolgenti e inclusive per la ...

