(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il capitano della Roma Lorenzohato sul campo dello stadio Nazionale di Tirana laa 61 anni da Giacomo Losi con la Coppa delle Fiere, la Roma trionfa in Europa e la

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Pellegrini: 'Abbiamo vinto! Momento bellissimo, siamo una vera squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Pellegrini: 'Abbiamo vinto! Momento bellissimo, siamo una vera squadra' - zazoomblog : Calcio: Pellegrini ora festeggiamo e poi ripartiamo più forti di prima - #Calcio: #Pellegrini #festeggiamo - TV7Benevento : Calcio: Pellegrini solleva la Conference League e inizia la festa - - TV7Benevento : **Calcio: Pellegrini, 'ora festeggiamo e poi ripartiamo più forti di prima'** - -

E 12 anni dopo il Triplete dell'Inter fa del bene, ancora una volta, al nostro. PAGELLE FEYENOORD BIJLOW 6 Si fa sorprendere dal tocco di Zaniolo, ma è reattivo nel finale su. ...Poco dopo sponda di Abraham invitante perche non arriva però sul pallone. Gli olandesi arretrano leggermente il baricentro e la Roma trova il vantaggio: al 32' Mancini pesca con un lancio ...Roma, 25 mag. Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha sollevato sul campo dello stadio Nazionale di Tirana la Conference League a 61 anni da Giacomo Losi c ...La Roma vince la Conference League: le parole di Lorenzo Pellegrini al termine della partita La Roma è la prima vincitrice della Conference League. A Tirana va in scena la sfida tra i giallorossi e il ...