Senza Confini su Prime Video a giugno, il trailer della serie con Alvaro Morte nei panni di Magellano (Di martedì 24 maggio 2022) Senza Confini ottiene una data di debutto su Prime Video, e si tratta di un appuntamento piuttosto ravvicinato. Amazon e RTVE hanno annunciato che la serie sull’epopea del primo gruppo di marinai a fare un intero giro intorno al mondo sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno. Senza Confini racconta la storia della prima circumnavigazione del globo, ricostruendo la storica impresa di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano inaugurata nel 1519: con una spedizione di 239 marinai, i due esploratori intrapresero un viaggio con lo scopo di dimostrare che la terra fosse tonda e che fosse possibile stabilire nuove rotte commerciali. Tre anni dopo, solo in 18 fecero rientro a casa. Senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022)ottiene una data di debutto su, e si tratta di un appuntamento piuttosto ravvicinato. Amazon e RTVE hanno annunciato che lasull’epopea del primo gruppo di marinai a fare un intero giro intorno al mondo sarà disponibile sulla piattaforma dal 10racconta la storiaprima circumnavigazione del globo, ricostruendo la storica impresa di Ferdinandoe Juan Sebastián Elcano inaugurata nel 1519: con una spedizione di 239 marinai, i due esploratori intrapresero un viaggio con lo scopo di dimostrare che la terra fosse tonda e che fosse possibile stabilire nuove rotte commerciali. Tre anni dopo, solo in 18 fecero rientro a casa....

Advertising

ghegola : RT @GerberArancio: …Ma anche se il tuo sforzo è destinato a fallire, devi spingerti fin laggiù. Perché ci sono cose che non si possono fare… - c4nyonlune : io basta ragazzi vorrei una relazione normale e sana dove l’altra persona mi ama senza confini e mi apprezza ma cos’ho che non funziona - Sarvero4 : @Andrea_V_73 @marilovesgr33n Tu hai scritto 'la Nato non dovrebbe piazzare i missili nucleari in prossimità dei con… - manonafence : RT @GerberArancio: …Ma anche se il tuo sforzo è destinato a fallire, devi spingerti fin laggiù. Perché ci sono cose che non si possono fare… - GerberArancio : …Ma anche se il tuo sforzo è destinato a fallire, devi spingerti fin laggiù. Perché ci sono cose che non si possono… -