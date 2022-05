Raccogliere denaro con il crowdfunding: i migliori consigli per le scuole e la circolare per la ricerca fondi (Di martedì 24 maggio 2022) Con il crowdfunding, individui e organizzazioni raccolgono fondi per progetti raccogliendo somme di denaro relativamente piccole da un gran numero di persone, di solito con l’aiuto di un sito web “crowdfunding” per la raccolta fondi della scuola. Man mano che i budget si restringono e si riducono i fondi alle istituzioni scolastiche, le scuole, anche quelle italiane, sta indirizzando la sua attenzione, sempre più, a questo metodo di raccolta fondi del XXI secolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Con il, individui e organizzazioni raccolgonoper progetti raccogliendo somme direlativamente piccole da un gran numero di persone, di solito con l’aiuto di un sito web “” per la raccoltadella scuola. Man mano che i budget si restringono e si riducono ialle istituzioni scolastiche, le, anche quelle italiane, sta indirizzando la sua attenzione, sempre più, a questo metodo di raccoltadel XXI secolo. L'articolo .

