Giro d’Italia 2022 | Nibali | “Oggi ho pagato in salita | poi sono andato in gestione”

"Ho ceduto sulla seconda parte della salita e poi sono andato in gestione. La Bahrain Oggi è stata veramente forte, ha imposto un ritmo alto e va bene così. Io sono arrivato qui, giorno dopo giorno stavo meglio, Oggi invece ho pagato: per le prossime tappe è difficile, non si può dire". Queste le parole di Vincenzo Nibali, corridore siciliano della Astana Qazaqstan, ai microfoni della Rai al termine della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Salò-Aprica (Sforzato Wine Stage), di 202 chilometri.

