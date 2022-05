A 24 ore dall’uscita della Xiaomi Mi Band 7 un video anteprima da guardare (Di martedì 24 maggio 2022) La Xiaomi Mi Band 7 è ai blocchi di partenza per il suo lancio nell’evento Xiaomi di domani 25 maggio. Il produttore asiatico ha confermato il lancio del suo nuovo fitnesss tracker nei giorni scorsi e in queste ore è trapelato un video che dovrebbe mostrare il teaser del dispositivo, così come riportato anche dal sito specializzato Xiaomiadictos.com. Prima di analizzare qualche dettaglio del filmato, è utile ribadire che la presentazione del successore della Band 6 sarà solo cinese e dunque per il lancio “occidentale” ci sarà ancora da aspettare. Ne è una riprova anche il fatto che il teaser in esame è in lingua giapponese e non fa riferimento a lanci di natura globale. Da domani, in effetti, conosceremo le specifiche tecniche del dispositivo ma per la sua vendita ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) LaMi7 è ai blocchi di partenza per il suo lancio nell’eventodi domani 25 maggio. Il produttore asiatico ha confermato il lancio del suo nuovo fitnesss tracker nei giorni scorsi e in queste ore è trapelato unche dovrebbe mostrare il teaser del dispositivo, così come riportato anche dal sito specializzatoadictos.com. Prima di analizzare qualche dettaglio del filmato, è utile ribadire che la presentazione del successore6 sarà solo cinese e dunque per il lancio “occidentale” ci sarà ancora da aspettare. Ne è una riprova anche il fatto che il teaser in esame è in lingua giapponese e non fa riferimento a lanci di natura globale. Da domani, in effetti, conosceremo le specifiche tecniche del dispositivo ma per la sua vendita ...

Advertising

DREAMFATA : RT @shemakesmeshine: Ora vi parlo un po' di una cosa. Quando seppi che #Impareraiaconviverci stava iniziando a prendere forma, non so dirvi… - shemakesmeshine : Ora vi parlo un po' di una cosa. Quando seppi che #Impareraiaconviverci stava iniziando a prendere forma, non so di… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Neanche 24 ore dall’uscita e “Il caso Alaska Sanders” di @JoelDicker è già il libro più venduto - in assoluto - negli… - lanavediteseoed : Neanche 24 ore dall’uscita e “Il caso Alaska Sanders” di @JoelDicker è già il libro più venduto - in assoluto - neg… - leone72icaro : @FedericaIv @bruna76x Vedi tu!Ti stai a contraddire da ore dicendo che le persone possono influenzare negativamente… -