Ucraina, Bersani: 'Il rischio che la guerra diventi cronica c'è' (Di lunedì 23 maggio 2022) Pierluigi Bersani, parlamentare e fondatore di Articolo 1, spiega quali sono i rischi di un conflitto di lunga durata: 'Il rischio più grande adesso è che questa guerra diventi cronica, si cronicizzi'.

