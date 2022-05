MILAN – fuochi d’artificio, fumogeni e cori: tifosi scatenati in Piazza Duomo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il pullman del MILAN è arrivato in Piazza Duomo, con i calciatori che si godono la festa. fuochi d'artificio, fumogeni e cori per un'atmosfera infuocata! Il video del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Il pullman delè arrivato in, con i calciatori che si godono la festa.d'artificio,per un'atmosfera infuocata! Il video del nostro Stefano Bressi

Advertising

maldiniforever3 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Pioli is on fire con fuochi d'artificio: le immagini della festa Milan in Piazza Duomo - TuttoMercatoWeb : TMW - Pioli is on fire con fuochi d'artificio: le immagini della festa Milan in Piazza Duomo - IlgoldiDhorasoo : @milan_corner @MilanTV 'giallo dei fuochi d'artificio, il chiarore dei cellulari' abbattete suma vi prego - JanRusinek7 : RT @cmdotcom: Fuochi d'artificio per l'arrivo del #Milan in Piazza Duomo: questione di minuti, il pullman dei rossoneri è vicino #Scudetto… - cmdotcom : Fuochi d'artificio per l'arrivo del #Milan in Piazza Duomo: questione di minuti, il pullman dei rossoneri è vicino… -