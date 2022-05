Ci tassano la casa per bruciare 6 miliardi in bonus inutili (Di lunedì 23 maggio 2022) La Commissione europea ritorna su un suo vecchio cavallo di battaglia: in Italia si devono aumentare le tasse sugli immobili. Oggi appare divisa su tutto. Si dice che il premier ungherese Orban non voglia il bando del petrolio russo, ma sono in molti a non volerlo. Sul gas, la Germania non ha alcuna intenzione di seguire l’embargo che pure qualcuno richiede. E sull’Ucraina in Europa? Francia e Germania dicono di no, pur sapendo che la Nato, e non l’Europa, costituirebbero un problema per l’aggressivo vicino russo. Financo sulla cosiddetta «tassonomia» della transizione ecologica (ci scusiamo per i termini), il nucleare e il carbone entrano ed escono alla velocità della luce per le divisioni interne al Vecchio continente. Ma sulla casa la Commissione europea è granitica. Dobbiamo rivedere il catasto. E non già per renderlo più equo (una casa di cento ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 23 maggio 2022) La Commissione europea ritorna su un suo vecchio cavallo di battaglia: in Italia si devono aumentare le tasse sugli immobili. Oggi appare divisa su tutto. Si dice che il premier ungherese Orban non voglia il bando del petrolio russo, ma sono in molti a non volerlo. Sul gas, la Germania non ha alcuna intenzione di seguire l’embargo che pure qualcuno richiede. E sull’Ucraina in Europa? Francia e Germania dicono di no, pur sapendo che la Nato, e non l’Europa, costituirebbero un problema per l’aggressivo vicino russo. Financo sulla cosiddetta «tassonomia» della transizione ecologica (ci scusiamo per i termini), il nucleare e il carbone entrano ed escono alla velocità della luce per le divisioni interne al Vecchio continente. Ma sullala Commissione europea è granitica. Dobbiamo rivedere il catasto. E non già per renderlo più equo (unadi cento ...

