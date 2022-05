Attesa per i biglietti di Pisa-Monza: giornata decisiva per la finale (Di lunedì 23 maggio 2022) Quella di oggi dovrebbe essere una giornata caldissima per quanto concerne i biglietti di Pisa-Monza, considerando il fatto che verranno prese decisioni cruciali per gestire le varie fasi inerenti il match di ritorno. Quello in programma il prossimo weekend, dal quale verrà fuori il nome della terza squadra promossa in Serie A. Insomma, una finale destinata ad avere un grosso seguito, trattandosi di piazze calde, senza dimenticare il progetto della compagine lombarda portato avanti da Galliani e Berlusconi. Proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni venute a galla questa mattina. Tutti gli ultimi aggiornamenti sui biglietti di Pisa-Monza in vista della finale di ritorno Dunque, non c’è solo il calcio delle big ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Quella di oggi dovrebbe essere unacaldissima per quanto concerne idi, considerando il fatto che verranno prese decisioni cruciali per gestire le varie fasi inerenti il match di ritorno. Quello in programma il prossimo weekend, dal quale verrà fuori il nome della terza squadra promossa in Serie A. Insomma, unadestinata ad avere un grosso seguito, trattandosi di piazze calde, senza dimenticare il progetto della compagine lombarda portato avanti da Galliani e Berlusconi. Proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni venute a galla questa mattina. Tutti gli ultimi aggiornamenti suidiin vista delladi ritorno Dunque, non c’è solo il calcio delle big ...

