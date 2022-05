Record strepitoso per Barella: l’unico in Europa insieme a Nkunku! (Di domenica 22 maggio 2022) Durante Inter – Sampdoria Nicolò Barella, in occasione del goal del momentaneo 1 a 0 siglato da Ivan Perisic, ha battuto un importante Record. Infatti con l’assist numero 12 in questa Serie A raggiunge Christopher Nkunku come miglior assistman in Europa durante le azioni come riportato da OptaPaolo. Barella batte il Record Stagione di alto livello da parte del giovane ex Cagliari, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali e lo scudetto che minuto dopo minuto è sempre più vicino alla Milano rossonera, che viene coronata da questo Record. Barella così si conferma sempre di più un punto fisso dell’Inter, sempre che non ci siano strani movimenti di mercato. Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Durante Inter – Sampdoria Nicolò, in occasione del goal del momentaneo 1 a 0 siglato da Ivan Perisic, ha battuto un importante. Infatti con l’assist numero 12 in questa Serie A raggiunge Christopher Nkunku come miglior assistman indurante le azioni come riportato da OptaPaolo.batte ilStagione di alto livello da parte del giovane ex Cagliari, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali e lo scudetto che minuto dopo minuto è sempre più vicino alla Milano rossonera, che viene coronata da questocosì si conferma sempre di più un punto fisso dell’Inter, sempre che non ci siano strani movimenti di mercato. Giacomo Pio Impastato

