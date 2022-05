Pd Benevento | “I commercianti del Centro storico chiudono per impegni mancati”

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Di seguito nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di. “Crescono preoccupazione e sconforto trae gestori dei locali deldella Città. Impossibile non comprendere le loro ragioni: se da un lato avevano messo in conto il prezzo che avrebbero dovuto pagare per l’avvio dei lavori proprio alla vigilia della stagione estiva, dall’altro lato non immaginavano certo che al danno si sarebbe aggiunta la beffa di vedere cantieri spesso deserti e a volte addirittura abbandonati. Emblematici, in tal senso, il racconto fornito ieri alla stampa da una giovane commerciante così come la scelta di una pizzeria di chiudere l’attività fino a quando non saranno completati i lavori per la riqualificazione di piazza Piano ...

