SBK, Estoril: capolavoro di Bautista su Toprak e Rea (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo quanto visto nella Superpole, era lecito aspettarsi una Gara 1 a due per la lotta alla vittoria, con Jonathan Rea e Toprak Razgatl?o?lu a giocarsela fino all’ultimo giro. Invece, come già visto ad Assen in una situazione differente, Álvaro Bautista ha stravolto il pronostico ed ha approfittato del dualismo tra i due per vincere una gara che, dopo il primo giro, pareva già compromessa. Dopo l’incognita meteo, i primi tre della classifica hanno lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi, dove ha avuto la meglio Alvaro Bautista. Il pilota Ducati vince la prima manche nel finale incrementando così il vantaggio in classifica generale, mentre Toprak Razgatlioglu si deve accontentare della seconda posizione, con Jonathan Rea a chiudere il podio. Scattato male dalla prima fila, lo spagnolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo quanto visto nella Superpole, era lecito aspettarsi una Gara 1 a due per la lotta alla vittoria, con Jonathan Rea eRazgatl?o?lu a giocarsela fino all’ultimo giro. Invece, come già visto ad Assen in una situazione differente, Álvaroha stravolto il pronostico ed ha approfittato del dualismo tra i due per vincere una gara che, dopo il primo giro, pareva già compromessa. Dopo l’incognita meteo, i primi tre della classifica hanno lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi, dove ha avuto la meglio Alvaro. Il pilota Ducati vince la prima manche nel finale incrementando così il vantaggio in classifica generale, mentreRazgatlioglu si deve accontentare della seconda posizione, con Jonathan Rea a chiudere il podio. Scattato male dalla prima fila, lo spagnolo ...

Advertising

Gazzetta_it : Sbk Estoril: Bautista vince in Gara 1 davanti a Razgatlioglu e Rea. Quarto Andrea Locatelli, nono Rinaldi - P300it : SBK | GP Estoril 2022, Gara 1: capolavoro strategico di Álvaro Bautista, quarta vittoria dell’anno battendo Razgatl… - motosprint : #SBK Estoril: capolavoro di #Bautista in Gara1, beffato #Razgatlioglu ?? - infoitsport : SBK, Superbike Estoril: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now - infoitsport : SBK, LIVE GARA 1 Superbike Estoril: la diretta giro per giro -