Psg o Real Madrid, si attende l’annuncio per Mbappé: 100 milioni a stagione sul piatto (Di sabato 21 maggio 2022) Kylian Mbappé conosce già con ogni probabilità il suo futuro, sebbene ancora non sia per tutti decifrabile con facilità. Se l’accordo con il Real Madrid sostanzialmente è ancora valido, seppur soltanto verbale e non scritto, non arrivano da settimane notizie effettive sull’approdo dell’esterno francese in Liga. Non è chiaro se la trattativa si sia o meno congelata o se Mbappé abbia deciso di frenare; quello che è certo, invece, è che la situazione sarà chiara al mondo intero dopo Paris Saint-Germain-Metz, ultimo incontro valevole per la Ligue 1 2021/2022. Il campione di Francia sarà premiato dalla società parigina dopo la partita di riferimento al Parco dei Principi e, secondo la stampa francese, dopo quel momento ci sarà l’annuncio ufficiale sul suo futuro. Un addio doloroso in seguito al saluto dei ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Kylianconosce già con ogni probabilità il suo futuro, sebbene ancora non sia per tutti decifrabile con facilità. Se l’accordo con ilsostanzialmente è ancora valido, seppur soltanto verbale e non scritto, non arrivano da settimane notizie effettive sull’approdo dell’esterno francese in Liga. Non è chiaro se la trattativa si sia o meno congelata o seabbia deciso di frenare; quello che è certo, invece, è che la situazione sarà chiara al mondo intero dopo Paris Saint-Germain-Metz, ultimo incontro valevole per la Ligue 1 2021/2022. Il campione di Francia sarà premiato dalla società parigina dopo la partita di riferimento al Parco dei Principi e, secondo la stampa francese, dopo quel momento ci saràufficiale sul suo futuro. Un addio doloroso in seguito al saluto dei ...

