Mercato Napoli - La sorpresa potrebbe essere Beraldi (Di sabato 21 maggio 2022) Vertice fra De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti e Chiavelli: nella lista ci sono anche Barak, Hlozek, Palomino e Arnautovic Tutti gli uomini del presidente. -inizia così il racconto del Corriere dello Sport riguardante le ultime di Mercato in casa Napoli- Al centro sportivo di Castel Volturno: e così, dopo l'allenamento e il pranzo, va in scena un vertice di Mercato al gran completo. De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli hanno parlato ancora ieri del futuro, della squadra che verrà e di tutti i nodi da sciogliere partendo da una serie di punti fermi: il colloquio con i manager di Ospina per il rinnovo non ha prodotto passi avanti degni di nota, nel senso che la distanza è notevole e la soluzione Real Madrid sempre molto valida. E ancora: De Laurentiis attende una risposta da Mertens, altro uomo in scadenza come ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Vertice fra De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti e Chiavelli: nella lista ci sono anche Barak, Hlozek, Palomino e Arnautovic Tutti gli uomini del presidente. -inizia così il racconto del Corriere dello Sport riguardante le ultime diin casa- Al centro sportivo di Castel Volturno: e così, dopo l'allenamento e il pranzo, va in scena un vertice dial gran completo. De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli hanno parlato ancora ieri del futuro, della squadra che verrà e di tutti i nodi da sciogliere partendo da una serie di punti fermi: il colloquio con i manager di Ospina per il rinnovo non ha prodotto passi avanti degni di nota, nel senso che la distanza è notevole e la soluzione Real Madrid sempre molto valida. E ancora: De Laurentiis attende una risposta da Mertens, altro uomo in scadenza come ...

Advertising

sabripillot : Mercato del pesce a Bacoli (Napoli) #IlLinguaggioNelMondo a #CasaLettori - goly87 : @Lelle_1509 @Andrea842631710 Ragazzi, riprendendo il pensiero di Leo di ieri che ora ho letto. Secondo me c'è meno… - calciomercato_m : CDS - Mercato Napoli, tutti i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli in caso di cessioni importanti… - cn1926it : #Osimhen e la possibilità di essere il pilastro del #Napoli nella prossima stagione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Mercato Napoli, tutti i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli in caso di cessioni importanti -