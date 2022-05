Stangata bollette, in pericolo la sostenibilità del Terzo Settore (Di venerdì 20 maggio 2022) di Clemente Ultimo Il caro bollette originato dall’impennata dei costi energetici e la vera e propria esplosione dei prezzi dei servizi dovuta al generale rincaro delle materie prime, ulteriormente spinto verso l’alto dallo scoppio del conflitto in Ucraina, non hanno mancato di farsi sentire nei bilanci di aziende e famiglie, tanto da costringere il governo ad adottare provvedimenti destinati almeno a tamponare una situazione diventata ben presto vera emergenza socio-economica. Ad essere travolto, più ancora che investito, dal caro bollette è anche un Settore fondamentale per la tenuta sociale del Paese, anche se spesso poco visibile: quello costituito dalla rete di assistenza garantita dal vasto e variegato mondo del Terzo Settore, laico o religioso che sia. Salerno e la sua provincia, purtroppo, non ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) di Clemente Ultimo Il carooriginato dall’impennata dei costi energetici e la vera e propria esplosione dei prezzi dei servizi dovuta al generale rincaro delle materie prime, ulteriormente spinto verso l’alto dallo scoppio del conflitto in Ucraina, non hanno mancato di farsi sentire nei bilanci di aziende e famiglie, tanto da costringere il governo ad adottare provvedimenti destinati almeno a tamponare una situazione diventata ben presto vera emergenza socio-economica. Ad essere travolto, più ancora che investito, dal caroè anche unfondamentale per la tenuta sociale del Paese, anche se spesso poco visibile: quello costituito dalla rete di assistenza garantita dal vasto e variegato mondo del, laico o religioso che sia. Salerno e la sua provincia, purtroppo, non ...

