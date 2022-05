Pontida | scontro auto-moto | grave un uomo di 59 anni

(Di venerdì 20 maggio 2022)incidente nella mattinata di venerdì 20 maggio a, lungo via Lecco. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state un’e una. Immediata la richiesta di soccorso, con ambulanza,medica e carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi minuti. A riportare le ferite più gravi undi 59, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Pontida. Grave incidente nella mattinata di venerdì 20 maggio a Pontida, lungo via Lecco. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto. Immediata la richiesta di ...È successo poco dopo le 8 di venerdì 20 maggio, in via Lecco, la strada statale che collega con Bergamo, a poca distanza dalla farmacia ...