Iva Zanicchi, esce allo scoperto dopo la malattia: “Non sono più la stessa”| La confessione (Di giovedì 19 maggio 2022) Iva Zanicchi è una delle professioniste più abili e superbe del nostro paese. Ha voluto condividere una situazione scioccante con i suoi fan Iva Zanicchi è sicuramente una delle cantanti più famose del panorama italiano. Nell’ultimo periodo, la donna, però ha voluto confidarsi come non ha mai fatto prima. Come? Raccontando uno dei periodi più difficili della sua vita. Una malattia che l’ha molto segnata nel profondo. Iva Zanicchi ha scelto quindi di aprire il suo cuore e ripercorrere quelli che sono stati i giorni più tristi e difficili della sua esistenza. Tutto ciò è accaduto nel momento in cui lei, insieme al fratello Antonio, sono stati ricoverati in ospedale a causa del covid. Una situazione che si è risolta nel migliore dei modi per lei, mentre per il ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivaè una delle professioniste più abili e superbe del nostro paese. Ha voluto condividere una situazione scioccante con i suoi fan Ivaè sicuramente una delle cantanti più famose del panorama italiano. Nell’ultimo periodo, la donna, però ha voluto confidarsi come non ha mai fatto prima. Come? Raccontando uno dei periodi più difficili della sua vita. Unache l’ha molto segnata nel profondo. Ivaha scelto quindi di aprire il suo cuore e ripercorrere quelli chestati i giorni più tristi e difficili della sua esistenza. Tutto ciò è accaduto nel momento in cui lei, insieme al fratello Antonio,stati ricoverati in ospedale a causa del covid. Una situazione che si è risolta nel migliore dei modi per lei, mentre per il ...

