Stipendio Docenti | Bianchi | Dobbiamo Riportare La Professione ad Essere Percepita

Advertising

tiz2060 : RT @GiuseppePalma78: La sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro, che riconosce ai docenti sospesi il diritto alla retribuzione a par… - TommyBrain : RT @GiuseppePalma78: La sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro, che riconosce ai docenti sospesi il diritto alla retribuzione a par… - IacobellisT : RT @GiuseppePalma78: La sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro, che riconosce ai docenti sospesi il diritto alla retribuzione a par… - MauroPetricca : RT @GiuseppePalma78: La sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro, che riconosce ai docenti sospesi il diritto alla retribuzione a par… - MauroLcc1955 : RT @GiuseppePalma78: La sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro, che riconosce ai docenti sospesi il diritto alla retribuzione a par… -

...aumenti didel 3,78 per cento, oltre il già citato elemento perequativo e i 410 milioni di euro stanziati nell'ultima Legge di Bilancio 2022 per l'aumento del fondo accessorio die ...: Vogliamo arretrati e danni morali La questione pi spinosa resta per quella del risarcimento agli insegnanti che sono rimasti senzanel loro periodo di sospensione. L'avvocato ...Il governo dell’emergenza inizia a fare acqua da tutte le parti. Di questi giorni è la notizia che la sezione lavoro del Tribunale di Treviso avrebbe riconosciuto il diritto di trentaquattro docenti s ...In arrivo a luglio il bonus una tantum da 200 euro nelle buste paga dei lavoratori italiani. Ecco cosa accade per il personale scolastico ...