Letizia di Spagna superlativa al gala | il regalo da mille e una notte dello sceicco

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dinon conosce limiti alla bellezza. Alla cena dia Palazzo Zarzuela indossa un abito da sera superlativo in tulle e fili d’oro, firmato Gabriel Lage. Mentre lodel Qatar, suo ospite, la conquista con un paio di orecchini in diamante dal valore inestimabile.die suo marito Felipe ospitano l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie Jawaher, per un viaggio di Stato, dopo aver accolto lo scorso novembre a Madrid Sergio Mattarella e sua figlia Laura. La Reina ha dato il benvenuto allopresentandosi con un magnifico abito bianco e delicati ricami floreali, di Carolina Herrera, che ricordava pericolosamente un look del 2019 di Melania Trump.di, ...

Advertising

SkyTG24 : Letizia di Spagna e la moda degli abiti cut out (must-have dell'estate). FOTO - IOdonna : Quando si dice un abito da favola - csmgrmm : Incubo ricorrente: trovarmi coinvolto in una scazzottata e avere contro la regina Letizia di Spagna. - IANMILIN : Letizia di Spagna e la polemica sul vestito audace: può una regina mostrare gli addominali? - maria_letizia_ : RT @amaricord: Gli abbiamo prestato il cantante, ci danno solo tre punti e ne danno dodici alla Spagna, altro tradimento di San Marino #Eu… -

...congratulazioni a tutto il team che ti ha accompagnato e grazie ancora per aver rappresentato lacosì bene. Ci hai fatto sentire così orgogliosi. Un grande abbraccio, Felipe R. eR.'. ...dile ha abbinato ad una gonna a ruota a fiori e una blusa verde. La regina non si fa troppi problemi con i vestiti: la blusa è di una decina di anni fa, di Carolina Herrere, e non ...Letizia di Spagna ha accolto con Felipe l'emiro del Qatar e la moglie: in occasione della cena di gala ha sfoggiato un look brillante color rosa champagne ...La regina Letizia di Spagna e il re Felipe hanno accolto a Madrid i reali del Qatar: per l’occasione la regina ha scelto un abito prezioso e ...