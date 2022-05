Bisogna sedersi intorno a un tavolo (Di mercoledì 18 maggio 2022) È l’unico modo per fare la pace. Il resto sono dichiarazioni a uso di giornali e telegiornali e non servono a salvare nemmeno una vita umana. Più la guerra si allunga e più la pace si allontana. Sembra un’ovvietà, ma non è così. Perché in un conflitto che non si ferma, aumentano le vittime e di conseguenza diminuiscono le possibilità di un armistizio. L’osservazione, che può apparire scontata, non è mia, ma di Volodymyr Zelensky, l’uomo simbolo della resistenza ucraina. Il quale, proponendo la ripresa dei colloqui con la delegazione russa per raggiungere un’intesa che porti alla tregua, ha detto che con la scoperta di «ogni nuova Bucha, di ogni nuova Mariupol e di nuove atrocità, scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico». Il problema da risolvere è la fine dell’invasione, il raggiungimento di un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) È l’unico modo per fare la pace. Il resto sono dichiarazioni a uso di giornali e telegiornali e non servono a salvare nemmeno una vita umana. Più la guerra si allunga e più la pace si allontana. Sembra un’ovvietà, ma non è così. Perché in un conflitto che non si ferma, aumentano le vittime e di conseguenza diminuiscono le possibilità di un armistizio. L’osservazione, che può apparire scontata, non è mia, ma di Volodymyr Zelensky, l’uomo simbolo della resistenza ucraina. Il quale, proponendo la ripresa dei colloqui con la delegazione russa per raggiungere un’intesa che porti alla tregua, ha detto che con la scoperta di «ogni nuova Bucha, di ogni nuova Mariupol e di nuove atrocità, scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico». Il problema da risolvere è la fine dell’invasione, il raggiungimento di un ...

