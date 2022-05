Ultime Notizie – 17 maggio, giornata mondiale contro l’omofobia (Di martedì 17 maggio 2022) La giornata mondiale contro l’omofobia “chiede l’attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il rispetto dei diritti di ogni persona, l’uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili. Solidarietà e responsabilità sono alla base della nostra comune convivenza. Solo la comprensione reciproca può portare alla piena accettazione di tutto ciò che è “altro” da sé e al riconoscimento di ciascuna individualità. Il messaggio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) La“chiede l’attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il rispetto dei diritti di ogni persona, l’uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili. Solidarietà e responsabilità sono alla base della nostra comune convivenza. Solo la comprensione reciproca può portare alla piena accettazione di tutto ciò che è “altro” da sé e al riconoscimento di ciascuna individualità. Il messaggio di ...

fanpage : Iniziata l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Marotta: «Volevo Allegri all'Inter! Frizioni su CR7 alla Juve? Ecco la verità» - - TuttoASRoma : Pinto premiato col Maestrelli: “Con Mourinho spazio ai giovani top” - ilFattoMolfetta : POPOLO GRANCHIO, CNR E OMM DI MOLFETTA INSIEME PER UN WORKSHOP DEDICATO ALLE PIANTE MARINE -