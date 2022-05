Trump, nonostante Truth Social, si è lasciato una porta aperta per tornare su Twitter (Di martedì 17 maggio 2022) Donald Trump non è poi così certo di abbandonare per sempre Twitter e di buttarsi a capofitto nel suo nuovo progetto Social proprietario, The Truth Social. L’ex presidente degli Stati Uniti, a livello contrattuale, si è lasciato aperto una porta per poter tornare su altre piattaforme Social, nonostante abbia costruito lui stesso una piattaforma per ovviare al fatto di essere stato bannato dai principali big come Meta e Twitter. Nel contratto di esclusiva firmato con The Truth Social (di cui, oltre a essere il proprietario, è anche la star indiscussa) ci sono diversi margini per poter aggirare il problema. LEGGI ANCHE > Donald Trump torna a postare e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Donaldnon è poi così certo di abbandonare per sempree di buttarsi a capofitto nel suo nuovo progettoproprietario, The. L’ex presidente degli Stati Uniti, a livello contrattuale, si èaperto unaper potersu altre piattaformeabbia costruito lui stesso una piattaforma per ovviare al fatto di essere stato bannato dai principali big come Meta e. Nel contratto di esclusiva firmato con The(di cui, oltre a essere il proprietario, è anche la star indiscussa) ci sono diversi margini per poter aggirare il problema. LEGGI ANCHE > Donaldtorna a postare e ...

Advertising

FilippoSala3 : Una dottrina politica che negli SU ha un seguito importante, nonostante le apparenze, altrimenti non sarebbe stato… - Cristinaviolet0 : @matteosalvinimi Trump, nonostante è stato sempre dipinto dai media come 'guerrafondaio', è stato uno dei pochi pre… - ilchirurgooo : @matteosalvinimi Nemmeno il lockdown sarebbe stato tale con Trump, nonostante i suoi difetti. #faucinocchio - faxfax2018 : @carolpantanifi @mikepompeo Putin ja attaccato perché Biden insisteva con l'ingresso dell'Ukraina nella NATO. Cosa… - loresantucci : Nonostante le aperture #Musk, #Trump ha detto che non riaprirà il suo profilo. Anche perché da quando è stato cacci… -