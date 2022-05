Pnrr: Conte, 'sfida fondamentale anche per superare gap infrastrutturali' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Quella dei trasporti 'interconnessi' è una "sfida fondamentale per un'agenda politica che miri a migliorare la vita dei cittadini", entra a pieno titolo "nel podio" dei bisogni da soddisfare "garantire la possibilità di muoversi in modo confortevole e comodo, dal trasporto aereo a quello via mare. C'è un gap infrastrutturale tra le varie aree del paese, problemi cronici nel sistema trasporti" con cui siamo abituati a convivere da sempre, tanto che "ci siamo accomodati a volare basso, a rimandare sine die la sfida per arrivare ad una integrazione vera dei trasporti. Il Pnrr è un'occasione per fare anche qui un salto di qualità". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte durante il convegno 'Interconnessione e intermodalità' organizzato dal M5S a Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Quella dei trasporti 'interconnessi' è una "per un'agenda politica che miri a migliorare la vita dei cittadini", entra a pieno titolo "nel podio" dei bisogni da soddisfare "garantire la possibilità di muoversi in modo confortevole e comodo, dal trasporto aereo a quello via mare. C'è un gap infrastrutturale tra le varie aree del paese, problemi cronici nel sistema trasporti" con cui siamo abituati a convivere da sempre, tanto che "ci siamo accomodati a volare basso, a rimandare sine die laper arrivare ad una integrazione vera dei trasporti. Ilè un'occasione per farequi un salto di qualità". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppedurante il convegno 'Interconnessione e intermodalità' organizzato dal M5S a Palazzo ...

