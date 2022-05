Manutenzione dei condizionatori, sei in regola con la legge? (Di martedì 17 maggio 2022) La Manutenzione dei condizionatori è un argomento che torna sempre in auge con il primo caldo. La stagione estiva è alle porte e le temperature già infuocate spingono le persone ad accendere i ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Ladeiè un argomento che torna sempre in auge con il primo caldo. La stagione estiva è alle porte e le temperature già infuocate spingono le persone ad accendere i ...

Advertising

redbaro93977318 : @giuseppinaciott Questa guerra ha messo in evidenza l’inconsistenza tattica dei generali e l’obsolescenza del mater… - FederGolf : ????? Dietro i nostri meravigliosi campi, c'è sempre il lavoro impeccabile di tutto il team dedicato alla cura e alla… - Darkover75 : @seneca1900 Perché i missili per quanto costosi, costano enormemente meno dei cacciabombardieri e una volta usati n… - marco_dori : dove paghiamo un prezzo alto è ciò che altri Comuni non hanno: l'apertura e la manutenzione dei ponti mobili, 500mi… - for19dan : RT @ElGusty99523701: Ci toglieranno l'auto per il nostro bene, per sollevarci dallo stress del parcheggio e dei costi della manutenzione.… -