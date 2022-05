Highlights e gol Monopoli-Catanzaro 1-2 | playoff Serie C 2021 2022 VIDEO

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | @RafaeLeao7 e un gol pazzesco di @TheoHernandez fanno esplodere di gioia San Siro! ??????… - 24GC24 : RT @umbasdeez: Comunque non sei un vero Juventino se, negli anni in cui reperire gli highlights non era ancora così immediato, non andavi s… - LaCiaba : RT @sampdoria: ?? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #SampFiorentina, 37.a giornata della #SerieATIM 2021/22. - LALAZIOMIA : Video Gol Highlights Juventus-Lazio 2-2: Sintesi 16-5-2022 | - gilnar76 : Highlights e gol Juve Lazio: le immagini del match – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -

... 4 Finali vinte: 4 (2016, 2017, 2018, 2019)in finale: 5 Capocannoniere: 2015/16, 2017/18 Maggior numero diin una stagione: 15 (2017/18, record) Il Barcellonafinale 2021: Chelsea ...Le pagelle edi Juventus - Lazio, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022: ... Cuadrado, Aké, Milinkovic - Savic, Patric Recupero: 2 pt, 5 st Assist: Morata...Playoff promozione di Serie C: la Juventus Under 23 ospita il Padova. Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Sky informa o per trasparenza tariffaria, ...Il video con gli highlights e i gol di Southampton-Liverpool 1-2, match valido per la Premier League 2021/2022. Penultimo impegno per i Reds che con una vittoria in rimonta tengono aperte le piccole c ...