Audi - RS 4 Avant e RS 5, i dettagli dei Competition Pack (Di martedì 17 maggio 2022) Audi renderà disponibile nel terzo trimestre 2022 alcuni nuovi accessori sportivi per le Audi RS 4 Avant ed RS 5. Si tratta del Competition Pack e del Competition Pack Plus, che offrono contenuti inediti studiati per esaltare le prestazioni ed il piacere di guida delle sportive tedesche con soluzioni ancora più evolute rispetto a quelle offerte fino ad oggi. Tutti gli accessori sportivi in un unico pacchetto. Il Competition Pack include il limitatore di velocità portato a 290 km/h, lo scarico RS Plus con peso ridotto di 8 kg e terminali nero opaco, i cerchi in lega da 20" nero Phantom con finitura a specchio, i loghi esterni neri, il pacchetto Design RS rosso, i gruppi ottici Matrix Led (Laser Light per la RS 5), gli interni in pelle ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 maggio 2022)renderà disponibile nel terzo trimestre 2022 alcuni nuovi accessori sportivi per leRS 4ed RS 5. Si tratta dele delPlus, che offrono contenuti inediti studiati per esaltare le prestazioni ed il piacere di guida delle sportive tedesche con soluzioni ancora più evolute rispetto a quelle offerte fino ad oggi. Tutti gli accessori sportivi in un unico pacchetto. Ilinclude il limitatore di velocità portato a 290 km/h, lo scarico RS Plus con peso ridotto di 8 kg e terminali nero opaco, i cerchi in lega da 20" nero Phantom con finitura a specchio, i loghi esterni neri, il pacchetto Design RS rosso, i gruppi ottici Matrix Led (Laser Light per la RS 5), gli interni in pelle ...

