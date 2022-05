Anna Tatangelo | Mediaset ha deciso per il prossimo anno | nessuno se lo aspettava

(Di martedì 17 maggio 2022) Il futuro diavrebbe già scelto come procedere nella prossima stagione con la trasmissione Scene da un matrimonio. Il ritorno del programma Scene da un matrimonio in Tv dopo tanti anni è stata una vera e propria sfida.è riuscita a far suo il programma che era stato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

duca1072 : RT @Flavia_InTheSky: anna tatangelo mi deve perdonare, ma io dovevo fare questo tributo alle mogli del mio cuore #SolphiexIbiza #solphie #… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Inafferrabile - Gianni_gian13 : RT @Flavia_InTheSky: il video di anna tatangelo che dice 'tanta paura' #solphiexibiza #solphie #solearmy - Flavia_InTheSky : il video di anna tatangelo che dice 'tanta paura' #solphiexibiza #solphie #solearmy - tonytrerus : @CarloA @unuomopop Maneskin, Anna Tatangelo, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alessandro Mannarino, Ultimo, Fabrizio… -

L'appuntamento è per venerdì 20 maggio alle 21.30 su Tv8 in cui Sabrina Salerno darà filo da torcere ai suoi avversari accanto alle colleghe, Syria e Arisa. 4 super donne dal fascino ...può festeggiare un nuovo importante traguardo lavorativo. S cene da un matrimonio , la sua prima vera trasmissione da conduttrice, è a quanto pare già stato confermato per una terza ...Il futuro di Anna Tatangelo è deciso. Mediaset avrebbe già scelto come procedere nella prossima stagione con la trasmissione Scene da un matrimonio. Il ritorno del programma Scene da un matrimonio in ...Anna Tatangelo ha stupito i suoi follower indossando una tuta super aderente che non lasciava spazio all’immaginazione. La cantante ha fatto strabuzzare gli occhi agli utenti social dopo aver postato ...