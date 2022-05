I titoli sbagliati sul cantante della Kalush Orchestra «al fronte» dopo l’Eurovision (Di lunedì 16 maggio 2022) titolismo e sensazionalismo. La Kalush Orchestra, in rappresentanza dell’Ucraina, ha vinto l’Eurovision con la canzone Stefania. C’è stato un grande risultato del televoto, segnale della solidarietà del popolo europeo con la causa degli ucraini. Tuttavia, dal grande risultato artistico al sensazionalismo della stampa il passo è stato brevissimo. Già nella conferenza stampa post Eurovision, alcune domande sulla disponibilità della band a imbracciare le armi per difendere i propri territori erano suonate belliciste (con tanto di risposta del gruppo «Come tutti gli ucraini, siamo pronti a combattere»). Ma dopo l’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa dal cantante Oleh Psjuk, ospite di Fabio Fazio dopo il successo di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022)smo e sensazionalismo. La, in rappresentanza dell’Ucraina, ha vintocon la canzone Stefania. C’è stato un grande risultato del televoto, segnalesolidarietà del popolo europeo con la causa degli ucraini. Tuttavia, dal grande risultato artistico al sensazionalismostampa il passo è stato brevissimo. Già nella conferenza stampa post Eurovision, alcune domande sulla disponibilitàband a imbracciare le armi per difendere i propri territori erano suonate belliciste (con tanto di risposta del gruppo «Come tutti gli ucraini, siamo pronti a combattere»). Mal’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa dalOleh Psjuk, ospite di Fabio Fazioil successo di ...

