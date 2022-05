Guerra in Ucraina: le conseguenze per l'Italia secondo la Commissione Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli effetti della Guerra in Ucraina hanno anche conseguenze economiche e non di poco. Lo si evince da quelle che sono le previsioni di crescita economica pubblicate dalla Commissione Europea. Con riferimento al Pil dell'intera area europea si prevede una crescita del 2,7% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Per valutare questi numeri si deve fare riferimento alle cifre che si avevano nel febbraio scorso quando si prevedeva una progressione del 4% e del 2,8%. Si ricordi, inoltre, il fatto che l'invasione russa in Ucraina è iniziata lo scorso 24 febbraio. L'andamento è naturalmente destinato a coinvolgere anche l'Italia. Previsioni economiche Unione Europea al ribasso Le previsioni economiche della primavera del 2022 sottolineano che, prima della Guerra in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli effetti dellainhanno ancheeconomiche e non di poco. Lo si evince da quelle che sono le previsioni di crescita economica pubblicate dallaEuropea. Con riferimento al Pil dell'intera area europea si prevede una crescita del 2,7% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Per valutare questi numeri si deve fare riferimento alle cifre che si avevano nel febbraio scorso quando si prevedeva una progressione del 4% e del 2,8%. Si ricordi, inoltre, il fatto che l'invasione russa inè iniziata lo scorso 24 febbraio. L'andamento è naturalmente destinato a coinvolgere anche l'. Previsioni economiche Unione Europea al ribasso Le previsioni economiche della primavera del 2022 sottolineano che, prima dellain ...

