Milan - Atalanta 2-0 | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 15 maggio 2022) due giornate dalla fine del Campionato di Serie A, ildi Stefano Pioli è sceso in campo a San Siro per provare, contro l’, a tenere viva la corsa scudetto contro l’Inter...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - sportli26181512 : Pioli prepara la festa: 'Dai tifosi una carica incredibile': Le parole del tecnico rossonero dopo il 2-0 all'Atalan… - Maffei_Antonio : RT @AntoVitiello: ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e #Hernandez.… -

Una rete spaziale, partendo poco oltre la propria area di rigore e percorrendo quasi cento metri di campo. Verso destra, poi verso sinistra, schivando giocatori dell'(due si scontrano tra di loro) e segnando in meno di dodici secondi il 2 - 0. Una rete che ha ricordato il famoso coast to coast di Weah contro il Verona. Poi dice: 'Lo dedico a mio figlio, è ...Theo Hernandez: "Gol incredibile. Scudetto Manca poco". Le parole del terzino delTheo Hernandez a DAZN dopo. SERATA ...Al termine del primo posticipo della 37ª giornata di Serie A, quello giocato al Giuseppe Meazza tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dovevo ...(ANSA) - MILANO, 15 MAG - E' festa a San Siro per il Milan che vince anche contro l'Atalanta. I giocatori esultano sotto la Curva, Pioli balla in mezzo al campo, ma nella giornata perfetta ...