Dybala saluta la Juve | 'Pensavo che saremmo stati ancora insieme Che onore indossare questa maglia'

Advertising

GoalItalia : 'Pensavo che saremmo stati insieme più anni' 'Un grande orgoglio indossare questa maglia e la fascia' Dybala salut… - juveobsessed : RT @GoalItalia: 'Pensavo che saremmo stati insieme più anni' 'Un grande orgoglio indossare questa maglia e la fascia' Dybala saluta la Juv… - 90Valla : RT @GoalItalia: 'Pensavo che saremmo stati insieme più anni' 'Un grande orgoglio indossare questa maglia e la fascia' Dybala saluta la Juv… - Goalist_it : La commovente lettera di #Dybala ??? - EmaPolzella : ?? #Dybala saluta la #Juventus ?? ?? Dove giocherà la prossima stagione? Rimarrà in Italia (#Inter e #Roma interessat… -

TORINO - A due partite dalla conclusione della stagione, e della sua avventura in bianconero iniziata nel 2015,con affetto la Juventus, con un lungo messaggio sui social network: " E' difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo ...Si festeggia Chiellini che potrebbe lasciare il calcio o andare in Mls ma che comunque non giocherà più a Torino, siche lascia a parametro zero tra polemiche e rimpianti, magari si ...Messaggio social dell'argentino: "E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ma il destino ci mette su strade diverse" ...“E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade d ...