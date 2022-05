Basket, Playoff Serie A: Venezia espugna Tortona in gara-1 dei quarti (Di domenica 15 maggio 2022) La Reyer Venezia ribalta subito il fattore campo nella Serie dei Playoff contro la Bertram Tortona. Colpo esterno dei veneti in gara-1, che si impongono per 77-66 al termine di una partita che si è decisa nel secondo tempo, con Venezia che ha costruito l’allungo decisivo. Mitchell Watt è il migliore in casa Venezia con 15 punti ed in doppia cifra chiudono anche Michael Bramos (13), Stefano Tonut (13) è Jordan Theodore (13). A Tortona non sono bastati i 16 punti di Chris Wright e i 14 di JP Macura. Buona partenza dei padroni di casa, ma si gioca comunque punto a punto per tutto il primo quarto. Tortona trova il massimo vantaggio sul +8 a metà secondo quarto. All’intervallo i piemontesi, però, sono avanti solo di due punti (37-35). Al ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La Reyerribalta subito il fattore campo nelladeicontro la Bertram. Colpo esterno dei veneti in-1, che si impongono per 77-66 al termine di una partita che si è decisa nel secondo tempo, conche ha costruito l’allungo decisivo. Mitchell Watt è il migliore in casacon 15 punti ed in doppia cifra chiudono anche Michael Bramos (13), Stefano Tonut (13) è Jordan Theodore (13). Anon sono bastati i 16 punti di Chris Wright e i 14 di JP Macura. Buona partenza dei padroni di casa, ma si gioca comunque punto a punto per tutto il primo quarto.trova il massimo vantaggio sul +8 a metà secondo quarto. All’intervallo i piemontesi, però, sono avanti solo di due punti (37-35). Al ...

