Vomero | lascia il cane chiuso in auto al sole | denunciato 80enne

Advertising

Corriere del Mezzogiorno

Un 80enne è stato denunciato dai Carabinieri per abbandono di animali a NAPOLI. I militari del nucleo operativosono intervenuti nei pressi della stazione Montedonzelli della linea 1 della metropolitana dove era stata segnalata un'auto parcheggiata al sole al cui interno si trovava un cane, privo di ...Il viaggio fra i "nuovi arrivi" parte daldove, via Scarlatti, u no store Lego prenderà il ...Oviesse che "soffia" lo store a Benetton (che è già alla ricerca di una boutique nuova) elo ... Napoli, il nuovo volto del commercio, Vomero e Chiaia cambiano le vetrine I carabinieri sono stati costretti a spaccare il finestrino. Il cane è stato trasportato in un ambulatorio veterinario.che comprende i territori del Vomero e dell’Arenella, alla scomparsa di numerose alberature stradali, che vengono tagliate, in quanto affette da problemi che non ne garantiscono la stabilità, ...