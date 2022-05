Beppe Grillo-choc | le sue parole sulla Crimea | ricordate? Lui e Putin adesso tutto torna

(Di sabato 14 maggio 2022) iciamo che almeno sui numeri era stato fattuale. In un'ospitata tv del 2014 al programma di Mentana Bersaglio mobile - il cui video ieri èto a girare su Twitter-aveva giudicato legittimo l'appena svoltosi referendum inper il passaggio alla Russia: «Penso checi sia stato un referendum con 150 figure dell'Onu che hanno visionato. Un referendum fatto col 95% dei consensi e l'85% della popolazione votante. Se tutta la popolazione vuole diventare russa, io rispetto quella volontà lì. Ma l'informazione che arriva qua è sempre deviante».vero sulle cifre, ovviamente dando per buono che le elezioni si fossero svolte regolarmente. Maignorava un dettaglio non proprio insignificante: quel referendum ...

Dallo scoppio della guerra in Ucraina,si è fatto notare soprattutto per il suo silenzio. Un comportamento che non stupisce più di tanto alla luce dei trascorsi del Movimento 5 stelle e del caos che si è generato all'interno ...Articolo di James Bridle pubblicato sul The Guardian. Negli ultimi due anni ho lavorato con alcuni ricercatori nel nord della Grecia che coltivano metallo. In un campo lontano e magnifico, sulle ... Tre mesi di silenzi e pacifismi, ma Beppe Grillo parlava di "Crimea russa" e "forze occulte in Ucraina" (di P. Salvatori) Finalmente la Salvamare è definitivamente approvata: una legge tanto semplice quanto rivoluzionaria. L’Italia, per la prima volta nella Storia, si è dotata di una norma che tutela l ...Ascolta Per molti fece scalpore l’annuncio del fondatore di Tesla Elon Musk, un anno fa: la sua azienda non avrebbe più accettato Bitcoin, a causa del suo massiccio consumo di energia e della forte di ...