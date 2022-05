Vertice Usa-Asean, Biden studia le mosse nell’Indo-Pacifico (Di venerdì 13 maggio 2022) Come scrive il Washington Post, a Washington Casa Bianca c’è ancora un elefante nella stanza, la Cina. Lo dimostrano anche i recenti sviluppi su Taiwan raccontati su Formiche.net: la guerra russa contro l’Ucraina iniziata ormai quasi tre mesi fa non ha distolto l’attenzione degli Stati Uniti da quella che essi ritengono la prima sfida globale, il “concorrente strategico” del XXI secolo. Giovedì e venerdì il presidente Joe Biden ha riunito, alla Casa Bianca prima e al dipartimento di Stato dopo, otto leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean). Dopo questo “storico Vertice” per la prima volta a Washington che la Casa Bianca ha voluto per “ribadire il duraturo impegno degli Stati Uniti nei confronti del Sud-Est asiatico e sottolineare l’importanza della cooperazione” con l’Asean “nel garantire ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Come scrive il Washington Post, a Washington Casa Bianca c’è ancora un elefante nella stanza, la Cina. Lo dimostrano anche i recenti sviluppi su Taiwan raccontati su Formiche.net: la guerra russa contro l’Ucraina iniziata ormai quasi tre mesi fa non ha distolto l’attenzione degli Stati Uniti da quella che essi ritengono la prima sfida globale, il “concorrente strategico” del XXI secolo. Giovedì e venerdì il presidente Joeha riunito, alla Casa Bianca prima e al dipartimento di Stato dopo, otto leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (). Dopo questo “storico” per la prima volta a Washington che la Casa Bianca ha voluto per “ribadire il duraturo impegno degli Stati Uniti nei confronti del Sud-Est asiatico e sottolineare l’importanza della cooperazione” con l’“nel garantire ...

Advertising

KimMarieMariano : RT @MariaDellaMoni6: USA -Vertice Globale Covid Dichiarazione IV -Ripristinare l'integrità scientifica Una dichiarazione congiunta, che rap… - Ljuba2000 : RT @ComunistaRosso: Per volere degli Usa, non sarà consentito a Venezuela, Cuba, e Nicaragua di partecipare al Vertice delle Americhe che s… - Nicola23453287 : RT @ComunistaRosso: Per volere degli Usa, non sarà consentito a Venezuela, Cuba, e Nicaragua di partecipare al Vertice delle Americhe che s… - ibis787 : RT @ComunistaRosso: Per volere degli Usa, non sarà consentito a Venezuela, Cuba, e Nicaragua di partecipare al Vertice delle Americhe che s… - OneBepp : RT @ComunistaRosso: Per volere degli Usa, non sarà consentito a Venezuela, Cuba, e Nicaragua di partecipare al Vertice delle Americhe che s… -