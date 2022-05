Quali armi l’Italia darà all’Ucraina: cannoni FH70, fuoristrada Lince e lanciatori anticarro (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il viaggio in Usa il presidente del Consiglio Mario Draghi torna a Palazzo Chigi e si prepara all’informativa in Parlamento sulla guerra Mosca-Kiev fissata per il 19 maggio. Mentre il terzo decreto per l’invio di armi all’Ucraina è pronto e sta per approdare in Gazzetta Ufficiale. Ci hanno lavorato i ministeri della Difesa, degli Esteri e dell’Economia. E per il provvedimento non ci sarà nessun voto perché sono ancora pienamente vigenti come fondamento giuridico fino al prossimo 31 dicembre le risoluzioni votate alle Camere l’1 marzo scorso che prevedono anche «la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione». Ma Quali armi darà l’Italia ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il viaggio in Usa il presidente del Consiglio Mario Draghi torna a Palazzo Chigi e si prepara all’informativa in Parlamento sulla guerra Mosca-Kiev fissata per il 19 maggio. Mentre il terzo decreto per l’invio diè pronto e sta per approdare in Gazzetta Ufficiale. Ci hanno lavorato i ministeri della Difesa, degli Esteri e dell’Economia. E per il provvedimento non ci sarà nessun voto perché sono ancora pienamente vigenti come fondamento giuridico fino al prossimo 31 dicembre le risoluzioni votate alle Camere l’1 marzo scorso che prevedono anche «la cessione di apparati e strumenti militari che consentanodi esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione». Ma...

