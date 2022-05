LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: risultati e classifica. Lampo di Bastianini, 5° Bagnaia (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Di seguito la top10 delle FP2 per la MotoGP: 1 23 E. Bastianini 1:31.148 2 41 A. ESPARGARO +0.202 3 42 A. RINS +0.297 4 5 J. ZARCO +0.360 5 63 F. Bagnaia +0.487 6 20 F. QUARTARARO +0.492 7 33 B. BINDER +0.509 8 36 J. MIR +0.518 9 89 J. MARTIN +0.764 10 43 J. MILLER +0.766 14.55 BANDIERA A SCACCHI!!! Bastianini firma il nuovo record della pista in 1’31?148!!!! Strepitoso il tempo di “Bestia”!! 2° Aleix Espargarò ad un paio di decimi, poi Rins, Zarco, Bagnaia e Quartararo. 14.53 SUPER APRILIA!!!! Aleix Espargarò vola al comando in 1’31?574 davanti a Bagnaia, Quartararo e Mir, bravo a migliorarsi con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Di seguito la top10 delle FP2 per la: 1 23 E.1:31.148 2 41 A. ESPARGARO +0.202 3 42 A. RINS +0.297 4 5 J. ZARCO +0.360 5 63 F.+0.487 6 20 F. QUARTARARO +0.492 7 33 B. BINDER +0.509 8 36 J. MIR +0.518 9 89 J. MARTIN +0.764 10 43 J. MILLER +0.766 14.55 BANDIERA A SCACCHI!!!firma il nuovo record della pista in 1’31?148!!!! Strepitoso il tempo di “Bestia”!! 2° Aleix Espargarò ad un paio di decimi, poi Rins, Zarco,e Quartararo. 14.53 SUPER APRILIA!!!! Aleix Espargarò vola al comando in 1’31?574 davanti a, Quartararo e Mir, bravo a migliorarsi con la ...

