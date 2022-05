Equitazione | Test Event Mondali completo 2022 | Klimke ancora in testa dopo il dressage | Grandis quindicesimo

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) Termina definitivamente la prova dia Pratoni del Vivaro, centro ippico romano che sta ospitando ildei Mondialidi, specialitào valido come prima tappa della FEIing Nations Cupoltre che come Campionato Italiano Assoluto e Campionato Italiano. Nella seconda giornata di competizioni, contrassegnata appunto dalla seconda prova di, a dominare in lungo e in largo è statala tedesca Ingrid. La cavallerizza di Münster, già leader nella prima parte, ha conquistato le prime due posizioni con due cavalli diversi (Equistro’s Siene Just do it e SAP HAle Bob Holde) ottenendo rispettivamente 487 e 474 punti. Si ...