2021-2022 | consolidamento della crescita per il consorzio Intellimech

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si è tenuta in Confindustria Bergamo l’assemblea didi imprese per la meccatronica È stata l’occasione per fare il punto delle attività e delle strategie delche ha visto negli ultimi due anni una importantenel numero dei Consorziati, rappresentativi di diversi settori industriali. Gianluigi Viscardi è all’ultimo anno in carica come presidente del, carica rinnovata e sancita dall’assemblea annuale nel 2019 edurata di quattro anni. L’anno appena trascorso, il terzo guidato dal nuovo organo amministrativo, composto dal presidente con Antonello Antoniazzi (ABB), Giovanni Fassi (Fassi Gru), Giulio Guadalupi (Vin Service), Lorenzo Minelli (Itema), Sergio Paganelli (Balluff Automation), e Cesare ...