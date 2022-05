Jannik Sinner, calvario infinito: dopo le vesciche... com'è ridotto in campo a Roma (Di giovedì 12 maggio 2022) Un calvario infinito, per Jannik Sinner, agli internazionali d'Italia. dopo aver battuto Fabio Fagnini nel derby tutto italiano, eccolo tornare in campo contro Karjinovic - numero 54 al mondo - agli internazionali d'Italia. E a partita in corso, ecco emergere i dettagli del calvario del tennista altoatesino. Già, perché dopo le vesciche ai piedi che lo avevano recentemente colpito, ecco quello dei pollini. A Roma infatti ne volano tantissimi e Jannik soffre di allergia. Un incubo, quello di giocare in mezzo ai piumini. E così Sinner ha provato ad attrezzarsi: "Gioco con le lenti a contatto e l'allergia mi complica un po' le cose, ma troverà una soluzione", ha assicurato. "Quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Un, per, agli internazionali d'Italia.aver battuto Fabio Fagnini nel derby tutto italiano, eccolo tornare incontro Karjinovic - numero 54 al mondo - agli internazionali d'Italia. E a partita in corso, ecco emergere i dettagli deldel tennista altoatesino. Già, perchéleai piedi che lo avevano recentemente colpito, ecco quello dei pollini. Ainfatti ne volano tantissimi esoffre di allergia. Un incubo, quello di giocare in mezzo ai piumini. E cosìha provato ad attrezzarsi: "Gioco con le lenti a contatto e l'allergia mi complica un po' le cose, ma troverà una soluzione", ha assicurato. "Quanto ...

